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Собчак и Моргенштерн* просят 100 тыс. рублей от желающих посмотреть на интервью

Билеты на открытое интервью Собчак и Моргенштерна стоят от 25 тысяч рублей

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morgen_shtern/Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией)

Входные билеты на открытое интервью журналистки Ксении Собчак с рэпером Моргенштерном (признан в РФ иностранным агентом) стоят от 25 тысяч рублей. Это заметило издание The Flow.

Максимальная цена за посещение мероприятия составляет при этом 100 тысяч рублей. Оно пройдет в Дубае при поддержке сервиса знакомств Twinby.

В начале октября Собчак пообещала размазать рэпера Моргенштерна на предстоящем интервью.

«Я так тебя размажу, что ты захочешь пернуть Тимати не просто в трек, а в лицо, чем еще раз встретиться со мной. Ты будешь согласен записать дуэт с Денисом Майдановым, чтобы отмотать все назад. Но, малыш, будет уже поздно», — заявила журналистка.

Конфликт между звездами начался после предыдущего интервью Собчак с Моргенштерном, выпущенном в 2021 году. Тогда музыкант обвинил журналистку в том, что после этой беседы ему нельзя «вернуться в свою страну». Он также признался, что редакторы подсказывают вопросы журналистке через микронаушник.

Позднее Собчак согласилась провести еще одно интервью с рэпером, без команды и в прямом эфире. Моргенштерн настоял, чтобы следующая их беседа состоялась в Дубае.

Ранее продюсер Рудченко назвал Лободу бизнесвумен из-за исполнения песен на русском.

*  признан в РФ иностранным агентом
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