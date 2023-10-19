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Звезда «По воле случая» надеется на примирение с матерью из Украины

Актер Батурин признался, что посылает маме открытки через посредников на Украину

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Кадр из фильма «Там, где не бывает снега»

Актер Юрий Батурин признался, что уже почти год не общается с матерью, проживающей на Украине. Его слова передает «СтарХит».

«От сторонних источников знаю, что там все нормально. Стараюсь не выходить на контакт, потому что не знаю, что они мне могут сказать», — заявил артист.

По словам Батурина, он не изменил отношения к родственникам.

«У меня нет другого отца, нет другой матери, у меня нет другого брата и не будет. Я только через посторонних людей присылаю маме фото ее внука», — отметил он.

Актер также понадеялся, что вскоре помирится с родителями:

«Мам, я тебя очень люблю. Я о тебе думаю каждый день, и о папе… Пап, на тебя одна надежда. Я знаю, как мама будет реагировать на все и как она реагирует. Но ты же знаешь, о чем я думаю и что я говорю, что я делаю и для чего. Ты человек, на которого я хотел бы быть похожим», — обратился к ним артист.

Актер Юрий Батурин родился в 1972 году в селе Ставидла Украинской ССР. С 14 лет он учился в Днепропетровске, а после — переехал в Москву и поступил в ГИТИС. Артист наиболее известен по сериалу «Знахарь», после которого его заметил российский зритель, а также боевику «Профессионал» и врачебной мелодраме «Самара».

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