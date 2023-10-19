Скончался актер «Каламбура»

Украинского клоуна и актера Сергея Гладкова не стало на 61-м году жизни. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Причина смерти не сообщается.

Звезда «Каламбура» за свою карьеру воплотил на экране роль мужика в скетче «Деревня дураков», диспетчера и миссис Бурпл в «Крутом пике», неудачника в «Баре Каламбур» и др.

Гладков родился 20 февраля 1963 года в Харькове. Во время обучения на факультете Машиностроения и робототехники мужчина начал создавать свои первый клоунские проекты, а после — окончил курсы режиссуры и пантомимы. В 1985-м актер основал клоунскую группу «Пантофон», ставшую прообразом «Деревни дураков» и «Магазина Фу». Помимо своей клоунской деятельности, Гладков также является соавтором сценария «Деревни дураков» и различных рубрик «Каламбура».

О его личной жизни мало известно. Он женат на Наталье Изуграфовой, у них двое детей. Гладков, вдохновившись своей семьей, создал 60-серийный мультфильм «SOS», в котором выступил продюсером, сценаристом и режиссером. В нем также появились культовые герои «Каламбура» — например, Мужик и Моряк.

Ранее сообщалось, что скончался звезда фильмов о Рокки.