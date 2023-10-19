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Стала известна причина развода Меладзе и Брежневой

«КП»: Меладзе и Брежнева развелись из-за заявления про Украину

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@ververa / Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией).com

Продюсер Алина Красная призналась в беседе с kp.ru, что разлад в отношениях звездных супругов Константина Меладзе и Веры Брежневой начался из-за заявления про Украину.

«Говорят, Вера хотела, чтобы Костя сделал открытое заявление о поддержке Украины. Но он отказался, поскольку в России у него продюсерский центр и немало недвижимости. Поэтому с Верой у них случился разлад, они разъехались. Сейчас Костя живет в Италии, Вера — в Прибалтике», — заявила женщина.

Она отметила, что Меладзе распустил коллектив «ВИА Гра» после того, как тот стал невостребованным из-за критики Брежневой военной операции России на Украине. По словам Красной, если до начала СВО Меладзе зарабатывал на группе по €150 тысяч, то после 24 февраля доходы сильно уменьшились, так как «ВИА Гру» перестали заказывать на частных мероприятиях.

Брежнева и Меладзе уехали из России после начала СВО, а в феврале 2023 года супруги выставили на продажу свой особняк в Подмосковье. Сейчас певица выступает с концертами за границей. После отъезда артистки из Москвы появились слухи, что она разводится с мужем, однако она их долгое время не комментировала.

В октябре Брежнева подтвердила в личном блоге, что развелась с Меладзе. Они состояли в браке восемь лет, общих детей у экс-супругов нет.

Ранее стендап-комик Дмитрий Романов рассказал о первой встрече с родным отцом.

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