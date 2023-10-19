Скончался звезда фильмов о Рокки

Актер Берт Янг, известный своей ролью Поли Пеннино — друга и шурина боксера Рокки Бальбоа, главного героя серии фильмов «Рокки», скончался в возрасте 83 лет. Об этом сообщила газета New York Times.

«Берт Янг, актер, который создал яркую карьеру в Голливуде, снявшись в таких фильмах, как «Китайский квартал», «Однажды в Америке» и, наиболее известном, «Рокки», за который он был номинирован на «Оскар», ушел из жизни 8 октября в Лос-Анджелесе. Ему было 83 года», — сообщил источник издания.

Согласно газете, смерть актера подтвердила его дочь Анн Морея Штайнгизер.

Подробности о причине смерти не разглашаются.

Янг также принимал участие в фильмах: «Последний код», «Жизни Матрешки», «Легендарное ограбление», «Гобелен», «Убийства в Амитивилле», «Кевин подождет», «Хорас и Пит», «Лифт: Остаться в живых», «Том в Америке», «Закон Зары», «Целую руки», «Гангста Love», «Увидимся завтра», «Королевский престол», «Карнера: Ходячая гора», «Нью-Йорк, я люблю тебя», «Пристанище», «Восхождение Оливьеро» и других проектах.

Ранее умер актер «Санта-Барбары», женившийся на фанатке из России.