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В России выйдет реалити, где одинокие люди после 40 лет ищут свою любовь

Реалити-шоу «Дом отдыха Ягодка» о поиске любви 40-летними стартует 31 октября

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Телеканал «Пятница!»

Телеканал «Пятница!» запускает новый проект «Дом отдыха Ягодка», в котором люди после 40 лет будут искать свою любовь. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе канала.

15 одиноких мужчин и женщин от 40 до 60 лет отправятся в дом отдыха «Ягодка», чтобы отыскать свою вторую половинку. Помогать им в этом будут их дети, которые в секрете от родителей будут следить за ними, устраивать свидания и романтические приключения. Задача участников — встретить пару и уехать домой вместе в финале. Каждую неделю из проекта будет выбывать один из них.

В проекте участвуют женщины и мужчины со всей страны: из Москвы, Сочи, Краснодара, Волгограда, Казани, Красноярска, Воронежа и других городов России. Среди участников, например, 43-летняя мать шестерых детей, 53-летний художник по цирковым костюмам, 59-летний работник сферы здравоохранения, 51-летний актер театра и кино, Заслуженный артист Республики Карелия и представители других профессий.

«Чем старше человек становится, тем ощутимее потребность в другом человеке, с которым можно разделить новый этап жизни. И это не про старость, скорее про вторую молодость, когда можно отдаться вновь и чувствам, и желаниям!» — призналась гештальт-терапевт Любовь Розенберг.

Шоу «Дом отдыха Ягодка» будет выходить каждый вторник в 19:00 на телеканале «Пятница!». Премьера состоится 31 октября.

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