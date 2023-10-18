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Предполагаемый любовник Бабкиной объяснил, почему ушел из театра «Русская песня»

Помощник Бабкиной Рябов ушел из «Русской песни» из-за проблем со здоровьем

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Бывший заместитель директора театра «Русская песня», помощник и предполагаемый возлюбленный Надежды Бабкиной Сергей Рябов ушел из театра из-за проблем со здоровьем. Об этом он рассказал в интервью The Voice.

«Решение принималось очень сложно, так как я люблю театр «Русская песня», артистов и сотрудников, работающих в нем. Много проектов было создано совместно, театр «Русская песня» — это моя семья, без преувеличения. Но мне пришлось сделать такой выбор, чтобы заняться плодотворно своим здоровьем», — подчеркнул Рябов.

Он добавил, что они с Бабкиной остались друзьями — они регулярно на связи и всегда готовы прийти друг другу на помощь. Рябов намекнул, что у них есть совместные планы, но не стал более конкретно распространяться об этом.

С 2003 года Надежда Бабкина состоит в фактическом браке с певцом Евгением Гором. Артистка признавалась в «Секрете на миллион», что они с возлюбленным живут раздельно, но это не мешает их отношениям.

Ранее Андрей Разин испугался за жизни артистов, которых проклял из-за концерта Шатунова.

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