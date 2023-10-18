Театр Вахтангова выступил в Бердянске и Мелитополе

На сценах Городского Дворца культуры в Бердянске и Дворца культуры железнодорожников в Мелитополе состоялись показы спектакля «Крик лангусты» в постановке Михаила Цитриняка при участии народной артистки России Юлии Рутберг и народного артиста России Андрея Ильина, сообщает пресс-служба министерства культуры России.

Гастроли театра им. Вахтангова в Бердянске и Мелитополе были организованные «Росконцертом» согласно Всероссийскому гастрольно-концертному плану Минкультуры.

Директор театра, заслуженный деятель искусств РФ Кирилл Крок отметил что в Бердянске труппу приняли очень тепло.

«Зрители долго не отпускали, благодарили за то, что мы не побоялись приехать, просили по возможности бывать чаще. Говорили, что очень нуждаются во встрече с прекрасным <...> Нас буквально искупали в любви, мы же в свою очередь, надеюсь, подарили им кусочек счастья и надежды, а главное — островок русской культуры», — сказал Крок.

В Мелитополе желающих попасть в зал было вдвое больше, чем мест. Потенциальные зрители образовали многометровую очередь перед входом в зал.

Ранее в Москве состоялась премьера приключенческой картины «По щучьему велению».