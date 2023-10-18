Стендап-комик Дмитрий Романов рассказал о первой встрече с родным отцом

Стендап-комик Дмитрий Романов признался, что был очень рад впервые увидеть своего родного отца. Об этом пишет «СтарХит».

«Несмотря на все обиды, непонимание, почему он так поступил, мой внутренний ребенок искренне радовался, ликовал. Я видел, на кого похож. Понимал, что двигаюсь и разговариваю почти как он. Это мне очень тогда понравилось», — рассказал Романов.

Он уточнил, что получил первое сообщение от отца в трудный период своей жизни. Тогда у Романова не получалось выступать и наступил кризис в отношениях из-за трудностей при попытке забеременеть. Юморист отметил, что до трех лет у него было другое имя. Только в зрелом возрасте комик выяснил, что мужчина, который воспитывал его, был ему приемным отцом, а не родным.

«Мы с ним ездили на рыбалку, погружались с аквалангом. Когда после нашей встречи я лежал в гостинице, то просто рыдал. Слезы душили от того, что мне было искренне жаль, ведь всю свою жизнь, более 30 лет, я этого недополучал, меня этого лишили», — рассказал юморист.

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