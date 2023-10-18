Валерия рассказала, что для нее — «бесконечный кайф»

Певица Валерия призналась «Газете.Ru», что очень любит большие гастрольные туры, несмотря на множество переездов и частое отсутствие комфорта. По ее словам, во время гастролей необходимо дарить людям радость, несмотря на усталость, однако встреча со зрителями всегда ее «подзаряжает».

«Я люблю вообще большие туры. Да, это физически очень тяжело. Это ежедневные переезды, порой даже по бездорожью, неудобные авиарейсы, поезда. То есть все это физически непросто, поэтому надо быть человеком крепким. Не всегда получается высыпаться. Но, конечно же, нужно, несмотря на усталость, выходить на сцену и дарить людям радость. Задача непростая, но когда выходишь на сцену, силы откуда-то берутся, даже если их не было до того. Встреча со зрителями вдохновляет, заряжает, мотивирует. Вроде бы отдаешь энергию, но получаешь назад ее в еще большем размере. Это просто бесконечный кайф», — сказала она.

Валерия добавила, что во время туров у нее больше свободного времени для себя, потому что она занимается только одним делом. Певица уточнила, что гастроли позволяют много репетировать и вводить в репертуар новые произведения.

«И еще, что я очень люблю на гастролях, это тот факт, что я принадлежу самой себе. Я артистка, это моя обязанность. Сегодня, здесь и сейчас я гастролирую, но я могу утром спокойненько совершенно запланировать все свои дела, проснувшись. Могу заниматься спортом, никуда не торопясь, почитать, послушать рабочие материалы, заняться другими делами. Когда мы в Москве, дома, тут уже себе не принадлежишь, потому что, если мы на месте, у нас каждый день расписан — помимо выступлений, есть интервью, съемки, студийные записи, домашние, семейные заботы. То есть у меня и профессиональные дела, и личные, а вот на гастролях плюс в том, что ты просто живешь и делаешь только одно дело, причем самое любимое», — подчеркнула она.

Недавно Валерия призналась, что не входит в число артистов, которым не нравятся каверы на их композиции. По словам артистки, ей приятно вдохновлять молодых музыкантов на творчество. Певица добавила, что слышала много различных интерпретаций своих песен — некоторые исполнители, отметила звезда, полностью меняли аранжировку композиции, дополняли текст песни.

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