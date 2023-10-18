Евгений Дятлов объяснил, почему не общается со своими внучками

Актер Евгений Дятлов на программе «Сама Меньшова» рассказал, что не общается с внучками из-за нехватки времени.

«С внучками не общаюсь, потому что… Нет у нас закрепленной традиции, когда в важные для обеих сторон моменты мы бы собирались… Сейчас у меня нет времени, чтобы прийти сесть и сказать: «Ну, здравствуй, я твой дедушка. Давай о чем-нибудь поговорим», — пояснил Дятлов.

При этом он добавил, что поддерживает общение с сыном Егором Лесниковым. Актер уточнил, что приходит на спектакли сына, а также дает ему профессиональные советы. При этом Дятлов заверил, что хочет изменить формат общения с семьей, так как, по его мнению, настало время для этого.

Первенец актера родился в его браке с коллегой Дарьей Юргенс. Супруги развелись в 1996 году из-за измены артиста, в которой он признался жене. Позже звезда «Брата 2» вышла замуж за актера Петра Журавлева, он и растил Егора как родного сына. Юргенс признавалась, что мальчик был очень привязан к отчиму, и когда узнал об их расставании, то рыдал и уговаривал ее вернуться.

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