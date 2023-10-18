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Московский суд объяснил, как Максим Галкин* стал Гликиным

Суд назвал ошибкой данные о штрафе юмористу Галкину из-за закона об иноагентах

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Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Головинский районный суд Москвы перепутал фамилию привлекаемого лица в карточке административного дела. В качестве ответчика указали артиста Максима Галкина (признан в РФ иностранным агентом) вместо журналиста Максима Гликина (признан в РФ иностранным агентом). В пресс-службе суда «Газете.Ru» подтвердили, что произошла ошибка.

«Подтверждаем. Действительно произошла ошибка. Он действительно Гликин, просто карточка была забита неверно», — сообщили в суде.

На данный момент информацию в картотеке суда исправили. Заседание по делу о непредоставлении отчета о деятельности иностранного агента (часть 2 статьи 19.34 КоАП) назначено на 13 ноября. В качестве ответчика указан Гликин М.А.

Артиста Максима Галкина включили в список физических лиц — иноагентов в сентябре 2022 года. Журналиста Максима Гликина Министерство юстиции признало иноагентом летом 2021 года.

Ранее суд отклонил иск шоумена Максима Галкина с требованием снять статус иноагента.

*  признан в РФ иностранным агентом
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