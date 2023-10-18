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«Бомба или плод манго»: в Екатеринбурге появился необычный арт-объект

В Екатеринбурге художник Казас установил необычный арт-объект

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ЧӦ уральская паблик-арт программа/VK

В центре Екатеринбурга на пересечении улиц Радищева и Шейнкмана установили новый необычный арт-объект в рамках четвертого сезона паблик-арт-программы «ЧО». Об этом сообщает mk.ru.

Автор оранжево-серой работы «Камень. Сегменты 3» — краснодарский художник и скульптор Валерий Казас. Он четкого определения своей работе не дает.

«Мой объект — это лопающаяся вулканическая бомба, остывшая и серая снаружи и раскаленная внутри… Или надрезанный плод манго, например, или взрывающееся космическое тело с ускоряющимися в разные стороны фрагментами», — рассуждает он, настаивая, что объект предполагает полную свободу восприятия и отношения к нему со стороны зрителя.

Куратор «ЧО» Наиля Аллахвердиева объяснила, что скульптура дает возможность чувственного переживания объема, фактуры и геометрии глыбы гранита.

Официальная презентация объекта состоится 21 октября.

Краснодарец Валерий Казас работает в жанре абстрактной скульптуры и активно участвует в выставках с 1996 года. Его работы можно было увидеть на Московской биеннале современного искусства, персональных экспозициях в Краснодаре, Санкт-Петербурге, Черногории и США.

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