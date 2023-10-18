Документальный фильм об ASTI выйдет онлайн

Премьера документального фильма «ANNA ASTI. Путь Феникса» режиссера Азата Григоряна состоится в онлайн-кинотеатре KION 20 октября. Об этом сообщила «Газете.Ru» пресс-служба МТС.

В день премьеры фильма состоится большое московское шоу певицы в МТС Live Холл.

По задумке авторов, музыкальный кинопортрет расскажет о творческом процессе и непубличной жизни певицы, отправившейся в 2022 году в большой тур в поддержку своего первого сольного альбома «Феникс». Картина также посвящена команде Анны, которая разделяет ценности главной героини фильма и вдохновляет ее.

«Зрители познакомятся не только с суперзвездой ANNA ASTI и увидят, как она готовит свои зрелищные шоу, но и с обычной девушкой, которой пришлось преодолеть немало трудностей на пути к славе и творческому самовыражению», — обещают авторы.

В создании фильма приняли участие муж и генеральный менеджер артистки Стас Юркин, автор ее суперхитов Дима Лорен, друг певицы Филипп Киркоров, вокальный коуч Катя Трубилина, руководитель лейбла «Феникс Мьюзик» Сергей Красненко, PR-директор и другие близкие звезды.

Фильм расскажет о создании хитов и шоу ANNA ASTI, работе над ее готовящимся к запуску лейблом, о ее переезде в Москву, первой встрече с мужем в караоке и не только.

«Для меня это важный проект, потому что в моем становлении очень важную роль сыграли окружающие меня люди. Не зря для меня давно был важен образ Феникса, ведь мои близкие не раз помогали мне восстать из пепла. Честно признаюсь, даже не догадывалась, что всю мою жизнь, всю душу и творчество можно будет запечатлеть и уместить в одном фильме. Нет ничего, что команда утаила или недоговорила, в ленте моя жизнь и карьеры предстали как открытая книга», — говорит сама ANNA ASTI.

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