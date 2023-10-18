На вступившего в ВСУ экс-актера «Театра Луны» возбудили несколько уголовных дел

На экс-актера «Театра Луны» Кирилла Канахина, после начала спецоперации России на Украине вступившего в ВСУ, возбудили сразу несколько уголовных дел. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

По данным следствия, 41-летний артист вступил в «Русский добровольческий корпус» в 2022 году. С конца января по начало марта Канахин воевал за ВСУ на Херсонском направлении, взяв позывной «Крест».

В марте 2023 года Канахин вместе с другими военнослужащими террористического РДК участвовал в нападении на Брянскую область, в мае принял участие в нападении и на Белгородскую область. Мать Канахина Валентина Павловна называла одного из диверсантов, записавших видео из Белгородской области, похожим на сына.

Уголовные дела на Канахина возбуждены по статьям «Госизмена», «Прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности» и «организация террористического сообщества».

Канахин играл в эпизодах в «Глухаре-3» и еще в нескольких фильмах.

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