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В музеях Глазго не могут отыскать почти две тысячи экспонатов, включая скульптуру Родена

Из музеев Глазго исчезла скульптура работы Родена и еще 1750 экспонатов

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В шотландском городе Глазго из местных музеев исчезли почти две тысячи экспонатов, в том числе скульптура работы Огюста Родена, оцениваемая в три миллиона фунтов стерлингов, сообщает Би-би-си.

Городское объединение публичных музеев Глазго Glasgow Museums не может установить местонахождение 1750 предметов. В числе пропавших находится гипсовая скульптура «Жан д`Эр», которую музей в 1901 году приобрел у самого Родена. Исчезнувшая скульптура в последний раз демонстрировалась на выставке в 1949 году. С тех пор ее следы затерялись.

«Роденовский комитет», находящийся в Париже и занимающийся изучением наследия скульптора и составлением полного каталога его работ, назвал потерю экспоната чрезвычайно печальным событием. Глава комитета отметил, что когда произведения искусства уничтожаются во время боевых действий, это является жизненной ситуацией, но когда они пропадают из-за плохого обращения или халатности — это настоящий позор.

В свою очередь представители Glasgow Museums заявили, что в музеях более 20 лет ведется работа по составлению полного каталога экспонатов, во время которой осуществляется поиск ранее пропавших предметов искусства.

Ранее сообщалось, что в Германии сотрудник музея продавал на аукционах оригинальные картины художников, заменяя их на выставке копиями.

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