Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Диана Арбенина назвала «диванным пинг-понгом» слухи о причине отмены ее концертов

Певица Диана Арбенина призвала перестать строить догадки об отмене ее концертов

close
100%
Кирилл Каллиников/РИА «Новости»

Певица и лидер группы «Ночные снайперы» Диана Арбенина в своем Telegram-канале призвала не строить догадки о причинах отмены ее концертов.

«Предлагаю прекратить псевдополитический диванный пинг-понг. Утомило. Я не стану комментировать ни один пост на тему концертов. Они будут до тех пор, пока я буду хотеть петь. Господа! Концентрируемся на жизни», — написала Арбенина.

Певица опубликовала пост на фоне возможной отмены ее концерта в Новосибирске, который должен пройти 22 октября. Все билеты уже проданы, но недавно местные жители написали обращение с просьбой отменить мероприятие. Причиной стали давние высказывания Арбениной об СВО и ее песня «Не молчи».

До этого власти Республики Марий Эл отменили концерт «Ночных снайперов», запланированный на 18 октября. Арбенина назвала это решение диверсией.

Ранее были раскрыты детали райдера Аллы Пугачевой.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий