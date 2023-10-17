Диана Арбенина назвала «диванным пинг-понгом» слухи о причине отмены ее концертов

Певица и лидер группы «Ночные снайперы» Диана Арбенина в своем Telegram-канале призвала не строить догадки о причинах отмены ее концертов.

«Предлагаю прекратить псевдополитический диванный пинг-понг. Утомило. Я не стану комментировать ни один пост на тему концертов. Они будут до тех пор, пока я буду хотеть петь. Господа! Концентрируемся на жизни», — написала Арбенина.

Певица опубликовала пост на фоне возможной отмены ее концерта в Новосибирске, который должен пройти 22 октября. Все билеты уже проданы, но недавно местные жители написали обращение с просьбой отменить мероприятие. Причиной стали давние высказывания Арбениной об СВО и ее песня «Не молчи».

До этого власти Республики Марий Эл отменили концерт «Ночных снайперов», запланированный на 18 октября. Арбенина назвала это решение диверсией.

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