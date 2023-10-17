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Елисей Мысин в 12 лет выиграл Международный конкурс пианистов в США

Пианист Елисей Мысин победил на Международном конкурсе имени Шопена в США

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Кирилл Каллиников

Российский пианист Елисей Мысин в возрасте 12 лет победил на Международном конкурсе имени Фредерика Шопена, который проходил в американском городе Нэшвилл. Об этом говорится в аккаунте мероприятия на Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

Мысин не только получил главный приз мероприятия, но и получил приз зрительских симпатий. Он соревновался с музыкантами в возрастной категории от 16 до 22 лет. Несмотря на возрастные ограничения, участнику разрешили выступать с более взрослыми конкурсантами. Соревнование проходило 14 и 15 октября, в финал попали 26 участников, Мысин среди них был единственным, кто представлял Россию.

Юный артист родился в Ставрополе в 2010 году, в четыре года он научился играть на фортепиано. На данный момент Мысин проходит обучение в ЦМШ при Московской консерватории. Пианист является стипендиатом фонда «Новые имена», а в 2020 и 2021 году он стал обладателем первой премии Московского конкурса пианистов Владимира Крайнева.

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