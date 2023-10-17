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Наталья Подольская и Женя Малахова привели детей на детский мюзикл про Чебурашку

Певицы Подольская и Малахова пришли с детьми на мюзикл «Чебурашка»

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Кирилл Сергиевский

Певицы Наталья Подольская и Женя Малахова, а также множество других звездных гостей пришли на мюзикл «Чебурашка» в московском парке «Остров Мечты».

«Потрясающее шоу, мы все под большим впечатлением. Я как мама и как артистка очень рада, что на нашей сцене стали появляться такие качественные и классные проекты для семейного зрителя: с декорациями, которые передвигаются, со спецэффектами, с экранами. У главного героя такой трогательный номер – он поет песню и перед глазами зрителей кадры из фильма», — рассказала Подольская в беседе с «Газетой.Ru».

Исполнительница пришла на мероприятие с сыновьями — Артемием и Иваном — и с детьми своей сестры Юлианы. По словам Подольской, многие члены ее семьи стали фанатами Чебурашки после выхода одноименного фильма, который показал в России значительные кассовые сборы. Кроме Подольской и Малаховой на шоу со своими детьми пришли Олеся Судзиловская, Елена Кулецкая, Дмитрий Исхаков, Мария Шурочкина, Зарина Менгли и другие звезды. Детский мюзикл, который будут показывать на сцене концертного зала «Москва» до 6 ноября, создан по мотивам отечественного фильма.

Первый фильм «Чебурашка» стал самым кассовым в истории России, побив рекорд «Холопа». Подробнее о причинах успеха картины – в материале «Газеты.Ru».

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