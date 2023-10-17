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Звезда «Реальных пацанов» рассказал, почему отказался возвращаться в «Елки»

Звезда «Реальных пацанов» Богданов рассказал, что разочаровался в проекте «Елки»

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Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Звезда сериала «Реальные пацаны» Антон Богданов отказался сниматься в последних фильмах новогодней франшизы «Елки», потому что разочаровался в проекте. Об этом он рассказал в интервью kp.ru.

«В «Елки» я уже однажды возвращался в качестве режиссера: снимал в восьмой части новеллу про айтишников из Перми. Но, так как фильм монтировал не я, очень сильно расстроился и разочаровался, когда «Елки-8» вышли. Я увидел абсолютно не то кино, которое снимал. Они вырезали много ключевого, трогательного, волшебного и новогоднего. Поэтому, когда меня позвали в «Елки-9», я сказал: «Не, ребят. Либо я снимаю и сам монтирую, либо без меня», — сказал Богданов.

По мнению актера, фильм «Елки-10», который выйдет на экраны этой зимой, будет последней частью франшизы.

«Надо вовремя уходить. Должны же они когда-то одуматься уже», — добавил Богданов.

В начале сентября стало известно, что в фильме «Елки-10» сыграли народный артист России Филипп Киркоров, телеведущая Регина Тодоренко и народная артистка РСФСР Галина Польских. Картина шоураннера Евгения Кулика выйдет на экраны 7 декабря. Одна из сцен фильма снималась летом на территории загородного дома Киркорова, сыгравшего самого себя. В кадре также появятся его дети и отец Бедрос.

Ранее звезда «Реальных пацанов» рассказал, почему согласился вернуться в последний сезон сериала.

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