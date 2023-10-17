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«Свято место пусто не бывает»: Бородина высказалась о Яне Трояновой

Телеведущая Бородина: Яна Троянова уехала из России и сделала свой выбор

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borodylia/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Телеведущая Ксения Бородина в своем Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) высказалась об актрисе Яне Трояновой, которую заменила в роли ведущей на шоу «Последний герой».

«Она больше не в России, свято место пусто не бывает. Каждый сделал свой выбор, где он хочет жить и работать, поэтому ваше мнение конечно замечательное, но уже поздновато его высказывать. Раньше надо было», — написала Бородина.

При этом телеведущая не стала спорить с подписчицей, которая считает, что Троянова неплохо справлялась с ролью ведущей реалити. Бородина также призналась, что сама не могла бы участвовать в подобном проекте. Блогер подчеркнула, что ей важен личный комфорт. К тому же Бородиной не нравится, когда наблюдают за ее личной жизнью.

Десятый сезон телепроекта появится в эфире с подзаголовком «Последний герой. Остаться семьей». Впервые участниками проекта станут матери, дети и отцы. В двух командах по семь человек сойдутся представители самых разных поколений. Премьера «Последнего героя» запланирована на 28 октября. Съемки уже начались в Таиланде.

Ранее стали известны имена участников шоу «Последний герой» с Ксенией Бородиной.

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