Шуфутинский об уехавших из России: «от самого себя не убежишь»

Певец Михаил Шуфутинский заявил в беседе с aif.ru, что уехавших из России людей ничего хорошего не ждет.

По словам Шуфутинского, «примитивные люди» будут трудиться на простых работах, а кто «поумнее и чуть образование» поймет, что «пытались уехать от самих себя». Звезда уточнил, что от самого себя не убежишь.

Шуфутинский отметил, что эмигрировавших можно понять. По его мнению, многие просто испугались. Артист считает, что стоит пойти навстречу и «попробовать простить» тех, кто уехал, но «не поливает грязью» Россию. Музыкант убежден, что за клевету нужно наказывать.

Шуфутинский также вспомнил свой опыт эмиграции в США. Он уточнил, что не клеветал на Советский Союз, хотя там ему тоже не все нравилось.

«Когда-то ведь и Александр Вертинский вернулся в СССР и многие другие — те, кто высказывался против политической позиции страны. Они не нашли себя за границей, не почувствовали то, чего там искали. Не увидели «золотого» Запада, который представлялся им на расстоянии. А может, они снова испугались и хотят вернуться потому, что им там тяжко. Я бы не стал их ссылать», — отметил певец.

Ранее Михаил Шуфутинский рассказал, почему отменил гастроли за рубежом.