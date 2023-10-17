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Знакомая актера Гришечкина о его бывшей невесте: «Меркантильная дрянь»

Подруга Гришечкина Некрасова обвинила его бывшую невесту в пиаре

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Рен-ТВ

Знакомая Вячеслава Гришечкина Дарья Некрасова обвинила в шоу «Малахов» бывшую невесту актера Диану Бичарову в пиаре.

Некрасова назвала Бичарову «меркантильной дрянью». Женщина заявила, что находилась в окружении Гришечкина только ради выгоды, пока актер искренне ее любил.

«Все в окружении видели, как он к тебе относится. <…> Ты взаимодействуешь с известными людьми, с медийными личностями. Он тебе был нужен только как расходный материал», — возмутилась Некрасова.

По словам Некрасовой, Бичарова заставляла Гришечкина чуть ли не делать пластику. Она заявила, что невеста артиста хотела видеть рядом с собой более молодого мужчину. Женщина добавила, что экс-возлюбленная актера манипулировала им.

«Даша, я занялась здоровьем человека, и он похудел на 15 килограмм и вел здоровый образ жизни, ты мне сейчас говоришь, что я зря это сделала?» — ответила Бичарова.

Некрасова уточнила, что это был «предлог» и у Гришечкина без Бичаровой «все было хорошо». По ее словам, бывшая невеста актера совсем не помогала ему, когда тому было плохо.

Ранее бывшая невеста Гришечкина легла под нож хирурга из-за недоброжелателей.

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