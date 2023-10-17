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Филипп Киркоров отправился в секретную поездку за границу без детей

Певец Филипп Киркоров отправился в секретную поездку в Китай

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Известный российский певец Филипп Киркоров отправился в Китай, об этом он сообщил своим поклонникам через социальные сети.

Киркоров упомянул, что его поездка в Китай связана с рабочими вопросами, но не раскрыл точную причину визита, называя ее «большим секретом».

«Добро пожаловать в Гуанчжоу!... А что я буду тут делать — большой-большой секрет!» — написал артист. Известно, что в поездку он отправился один, без своих детей.

Он уже успел опубликовать несколько фотографий в социальной сети, восхищаясь архитектурой китайского города. Обычно Киркоров путешествует в компании своих детей, но на этот раз Алла-Виктория и Мартин не присоединились к отцу.

В сентябре общественность увидела фотографии роскошной резиденции поп-звезды в закрытом коттеджном поселке на Мякининском полуострове, расположенном в живописной бухте Москвы-реки. Филипп Киркоров построил этот дом, когда у него появились дети. По оценкам риелторов, стоимость такого дома превышает 12 миллионов долларов.

Ранее певица Катя Лель заявила, что инопланетяне спасли мир от ядерной войны.

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