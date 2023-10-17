Скончался шоумен и участник КВН Сергей Сивохо

Звезда КВН, шоумен Сергей Сивохо скончался. Об этом сообщила член ОП РФ Анна Ревякина, пишет Telegram-канал 360tv.

Артисту на момент смерти было 54 года, и он долгое время страдал от серьезного заболевания. В течение своей карьеры Сивохо принимал участие в командах ДПИ, «Дрим-Тим» и Сборная СНГ, дважды достигая финала Высшей лиги КВН.

Кроме своего участия в КВН, Сергей Сивохо также активно занимался общественной деятельностью. Он стремился создать «Национальную платформу примирения и единства», которая бы помогла достичь мирного урегулирования конфликта в Донбассе.

С октября 2019 года по март 2020 года был советником секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины по вопросам реинтеграции и восстановления Донбасса.

Также он выдвигал кандидатуру в народные депутаты от партии «Слуга народа» на парламентских выборах 2019 года (избирательный округ № 49, город Дружковка, Константиновский, Покровский районы Донецкой области), однако выборы проиграл. В последнее время работал креативным продюсером ООО «Квартал 95».

У мужчины осталась семья: супруга Татьяна Сивохо и сын Савва Сивохо (2000 года рождения).

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