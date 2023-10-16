Стал известен гонорар Руслана Белого*

Цена на корпоративы комика Руслана Белого (признан в РФ иностранным агентом) начинается от €20 тысяч. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным издания, Белый обновил репертуар и готов выступать на корпоративах у чиновников, но не в России. Как отмечает источник, юморист готов отказаться от шуток про политику и дискредитации ВС РФ.

Райдер Белого также претерпел изменения. В него входят перелет из Барселоны — желательно бизнес-классом, но можно и экономом; суточные $100, чайник черного/зеленого чая и машина от аэропорта до четырехзвездочного отеля.

Руслан Белый уехал из России вскоре после начала специальной военной операции на Украине. Поначалу он с женой Ольгой жил в Анталии, однако, незадолго до рождения дочери, переехал в Барселону. В интервью журналистке Ирине Шихман (признана в РФ иностранным агентом) артист рассказывал, что планирует получать на жительство (ВНЖ) в Испании, а через год — испанский паспорт.

В сентябре министерство юстиции России решило внести в реестр иноагентов экс-участника Comedy Club Руслана Белого. Они заявили, что комик «принимал участие в создании для неограниченного круга лиц сообщений и материалов иностранных агентов». Сообщалось, что Белый выступал против специальной военной операции на Украине.

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