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Ливанов о смерти Гладкова: «Боже мой, когда?»

Актер Ливанов назвал скончавшего композитора Гладкова своим самым близким другом

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Валерий Шарифулин/ТАСС

Актер Василий Ливанов заявил «Газете.Ru», что умерший в понедельник композитор Геннадий Гладков был его «самым близким другом». Артист отметил, что находится «в шоке» от известий о его смерти.

«Как скончался? Как скончался? Когда? Боже мой, боже мой, боже мой. Я в шоке просто. Боже! Это мой самый близкий друг, боже мой. Я не могу даже говорить ничего», — сказал он.

Гладков написал музыку к более чем 110 фильмам, мультфильмам и мюзиклам, среди которых «Человек с бульвара Капуцинов», «Убить дракона», «Джентльмены удачи», «12 стульев» «Собака на сене», «Обыкновенное чудо» и многие другие.

Всесоюзная слава пришла к композитору, когда вышел на экраны мультфильм «Бременские музыканты», музыку для которого он написал по просьбе актера Василия Ливанова.

16 октября стало известно, что Геннадий Гладков скончался на 89-м году жизни.

Ранее умерла актриса Байнякшина, игравшая в постановке «Любовь и голуби» и «Морозко».

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