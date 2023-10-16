Пол Маккартни вспомнил, как The Beatles приходилось терпеть жену Джона Леннона

Певец Пол Маккартни вспомнил, что коллективу The Beatles приходилось терпеть жену Джона Леннона Йоко Оно во время работы над альбомом. Его слова передает People.

«Когда Джон и Йоко сошлись, то это не могло не сказаться на динамике группы. И нам приходилось иметь дело с тем, что Йоко присутствовала в студии звукозаписи», — признался музыкант.

Он заявил, что коллективу приходилось мириться с тем, что возлюбленная Леннона стала еще одной негласной участницей группы.

«Если Джон хочет, чтобы это произошло, то нет никаких причин для отказа», — отметил Маккартни.

Артист назвал присутствие Оно вмешательством в рабочее пространство, однако участники группы не стали вступать в открытый конфликт из-за этого, постаравшись «замять дело».

В 2021 году Маккартни заявлял, что Джон Леннон стал инициатором распада The Beatles. По мнению артиста, его коллега всегда стремился «вырваться из группы».

«На самом деле все дело в том, что Джон уже начинал новую жизнь с Йоко. К тому же, он всегда хотел вырваться на свободу, так как его воспитывала довольно строгая тетя Мими», — добавил Маккартни.

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