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Пол Маккартни вспомнил, как The Beatles приходилось терпеть жену Джона Леннона

Музыкант Пол Маккартни заявил, что Йоко Оно мешала The Beatles

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Apple Records

Певец Пол Маккартни вспомнил, что коллективу The Beatles приходилось терпеть жену Джона Леннона Йоко Оно во время работы над альбомом. Его слова передает People.

«Когда Джон и Йоко сошлись, то это не могло не сказаться на динамике группы. И нам приходилось иметь дело с тем, что Йоко присутствовала в студии звукозаписи», — признался музыкант.

Он заявил, что коллективу приходилось мириться с тем, что возлюбленная Леннона стала еще одной негласной участницей группы.

«Если Джон хочет, чтобы это произошло, то нет никаких причин для отказа», — отметил Маккартни.

Артист назвал присутствие Оно вмешательством в рабочее пространство, однако участники группы не стали вступать в открытый конфликт из-за этого, постаравшись «замять дело».

В 2021 году Маккартни заявлял, что Джон Леннон стал инициатором распада The Beatles. По мнению артиста, его коллега всегда стремился «вырваться из группы».

«На самом деле все дело в том, что Джон уже начинал новую жизнь с Йоко. К тому же, он всегда хотел вырваться на свободу, так как его воспитывала довольно строгая тетя Мими», — добавил Маккартни.

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