Полиция нашла выбросившую котят из окна якутскую блогершу

В Якутии полиция нашла женщину, выбросившую четверых котят из окна шестого этажа в прямом эфире. Об этом сообщает RT со ссылкой на региональное МВД.

Блогершу, транслировавшую издевательства в прямом эфире, уже опросили.

Против нее могут возбудить уголовное дело за жестокое обращение с животными.

Из распространенных в сети роликов следует, что женщина сама призналась в том, что выбросила с балкона шестого этажа четырех котят. Она объяснила, что у нее с детства аллергия на кошачью шерсть. Критикам она предложила забрать котят себе и растить их самостоятельно.

После эфира зоозащитники приехали к дому женщины и забрали себе двух котят, не получивших серьезных повреждений. Еще одного котенка отвезли в ветеринарную клинику, за его жизнь сейчас борются врачи. Четвертого пришлось усыпить из-за разрыва внутренних органов.

Известно, что жестокое обращение с несколькими животными наказывается штрафом в размере от 100 тыс. до 300 тыс. рублей, исправительными работами на срок до двух лет, принудительными работами на срок до пяти лет или лишением свободы на срок от трех до пяти лет.

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