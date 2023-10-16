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6-летний сын Дрейка записал свой первый трек с баскетбольной командой

Сын Дрейка Адонис Грэм выпустил свой первый трек

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Drake/YouTube

Рэпер Дрейк поделился в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) первым треком своего сына Адониса Грэма и клипом к нему.

«С днем рождения, мой сын», — подписал музыкант.

Песня получила название «My Man». В ней мальчик читает о повседневной жизни.

В клипе 6-летний Адонис появляется вместе со своей баскетбольной командой: лирический герой выступает и в роли игрока, и предстает в амплуа тренера, и становится спикером на пресс-конференции вместе с отцом.

В конце августа Дрейк показал обложку для своего последнего альбома, созданную его сыном. Исполнитель опубликовал иллюстрацию своего сына, на которой было изображено четвероногое существо с двумя ушами, похожее на собаку. Тело животного, изображенного на черном фоне, было белым, а глаза — красными.

Адонис провел лето со своим отцом и в последнее время несколько раз появлялся на публике, в том числе на шоу рэпера и в социальных сетях. 12 августа сын Дрейка посетил его первый концерт, когда исполнитель выступал в Лос-Анджелесе.

Рэпер воспитывает Адониса Грэма с французской художницей Софи Брюссо. Сначала исполнитель не хотел признавать, что он отец ребенка, но после изменил свое решение и спел об этом в альбоме Scorpion 2018 года.

Ранее сообщалось, что Мадонна завернулась в украинский флаг на концерте.

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