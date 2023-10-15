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Актер Садальский рассказал, как артисты помогают себе заплакать в кадре

Актер Садальский рассказал, что может расплакаться за три секунды

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Екатерина Чеснокова/РИА «Новости»

Актер Станислав Садальский рассказал «Газете.Ru», что в начале своей карьеры вспоминал грустные моменты жизни, чтобы заплакать в кадре, а теперь может «обреветься» за три секунды. Он отметил, что в актерской профессии плакать — самое легкое.

«Плакать в кадре — это элемент профессии, это элементарно. Я, когда начинал тренироваться, репетировать, вспоминал маму в гробу. Это в начале своей карьеры. А потом уже это какие-то кнопки, для меня это самое легкое. Я знаю, что Костя Райкин, когда с Мариной Нееловой играли этюд, в карман прятал себе нашатырный спирт. Юра Богатырев лук резал, он даже в «Кинопанораме» показывал, как лук резал. Но это вначале своей карьеры. А теперь эти артисты блистательно умеют плакать. А начинали вот так. Это самое простое — заплакать в кадре. Сейчас — три секунды, я могу тут же обреветься. Каждый артист, который прошел школу театральную, это может», — сказал он.

В начале сентября Садальский заявил, что отбор в шоу «Голос. Уже не дети» не проводится честным образом. В подтверждение он опубликовал видео, на котором слышно, как якобы музыкальный редактор Наталья Шамеладзе и продюсер Азиза Иргашева обсуждают по громкой связи с Юрием Аксютой, на кого именно должны повернуться наставники во время съемок слепых прослушиваний программы.

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