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Сати Спивакова призналась, что у нее обнаружили рак груди

Актриса Сати Спивакова победила рак груди на начальной стадии

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Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Актриса Сати Спивакова в интервью YouTube-каналу «Света вокруг света» рассказала, как у нее обнаружили рак груди.

«Обстоятельства моей жизни в июне кардинально изменились, но лучшие времена, к счастью, наступили. У меня было много планов на это лето, но все это перечеркнула болезнь», — начала рассказ Спивакова.

По словам актрисы, каждое лето она традиционно делает чекап в больницах по «женским болезням». Осмотр у гинеколога не показал никаких проблем, а вот поход к маммологу окончился для Спиваковой неприятной новостью: у артистки обнаружили рак груди.

«Я прекрасно себя чувствовала, сходила к маммологу и выяснилось, что не все так хорошо, как кажется. У меня обнаружили рак. Мне позвонил доктор и сказал: «Две новости, плохая, что это рак, а хорошая — то, что это самая начальная стадия», — вспомнила актриса.

Она отметила, что несмотря на крайне оптимистичные прогнозы врачей старалась скрыться от внимания общественности и держать в тайне свою проблему. Спивакова прошла курс лечения во Франции и успешно поборола онкологическое заболевание.

Ранее Яна Рудковская заявила, что состояние госпитализированного Билана изменилось.

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