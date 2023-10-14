Любовь Успенская раскрыла секрет молодости и красоты

Российская певица Любовь Успенская рассказала «Газете.Ru», что каждое утро начинает с двух стаканов воды и йоги или прогулки, но главный секрет ее молодости – правильное питание и полный отказ от алкоголя. Артистка отметила, что старается идти в ногу со временем, чтобы быть молодой в душе.

«Секрет моей красоты и молодости прост: я каждое утро просыпаюсь, пью два стакана теплой воды, затем занимаюсь йогой или просто утренней прогулкой. Самое главное — это правильное питание и полный отказ от алкоголя. Не исключаю иногда побаловать себя походами к косметологу. Уколы красоты еще никто не отменял. Плюс, конечно же, мне повезло с генетикой. Я всегда стараюсь идти в ногу со временем. Ведь главное быть молодым в душе, тогда и снаружи все будет в порядке», — сказала она.

В начале октября Успенская в шоу «Алена, блин» рассказала, что не жалеет о сделанных пластических операциях, несмотря на неудачный опыт с хирургом Тимуром Хайдаровым. Артистка добавила, что считает нормальным желанием при возможности совершенствовать проблемные места на своем теле.

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