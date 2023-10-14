Певец Витас рассказал, как восстановить голос за один день

Певец Витас (настоящее имя Виталий Грачев), известный своим высоким голосом, рассказал «Газете.Ru», что в его карьере были случаи, когда голос срывался за несколько дней до концерта. По словам артиста, восстановить его помогали молчание и холодная газированная вода.

«Да, было, что срывал голос за один-два дня до концерта. Просто помолчать нужно 12 часов, а потом выпить холодной газированной воды. Она сужает сосуды», — сказал он.

Недавно продюсера Витаса Сергея Пудовкина заподозрили в преувеличении после слов об ажиотаже на концерте исполнителя в Китае. По данным СМИ, площадка, на которой выступал исполнитель, способна вместить в себя всего шесть тысяч зрителей, а не 55 тысяч, как уверял Пудовкин.

Продюсер сообщал, что на концерт на стадионе в городе Сучжоу было продано 62 тыс. билетов при том, что в продаже было 55 тысяч. Подделали билеты, по его словам, китайские перекупщики. По его мнению, отыскать мошенников вполне реально. Сам инцидент он объяснил тем, что в концертном туре в Китае певец столкнулся с ажиотажем – билеты раскупили за два дня. Этой ситуаций и воспользовались злоумышленники, считает Пудовкин.

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