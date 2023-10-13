Сокуров заявил, что его фильм с Гитлером и Сталиным в чистилище — «сказка без аллюзий»

Режиссер Александр Сокуров сообщил, что его фильм «Сказка» был снят с показа на международном фестивале в Москве «Каро.Арт». В беседе с «Газетой.Ru» народный артист России заявил, что никаких объяснений он не получал — и не знает, какие могут быть «мотивировки» против показа его работы.

«Я слышал, что фестиваль вне всяких конкретизаций просто снял фильм с показа. Вы догадаетесь сами, что никакой фестиваль после продажи 1200 билетов, полный зал продан, не мог взять и просто так отменить просмотр. Конечно, это распоряжение Министерства культуры или специальных органов. Вы понимаете, что это за органы. Я не знаю, какая мотивировка может быть против показа этого фильма. Это на самом деле сказка, историческая сказка без всяких аллюзий. Все прямо, все открыто, все фантастически сказочно. И никаких объяснений, конечно же, никакой государственный орган давать не будет. Кто я такой? Мы ничтожные, вообще ничтожная пыль какая-то, зачем надо нам что-то объяснять. Ну а если пожелает, то выдумать всякого рода провокационные измышления насчет этого фильма, наверное, как, впрочем, и каждого художественного произведения, можно миллион. Столько найдут всего, что не остановить», — сказал он.

Сокуров добавил, что «возмущен нарушением закона государственными органами» — согласно Конституции, «в России цензура запрещена».

«Это возмутительно на самом деле. Это художественное произведение. Цензура по законам Российской Федерации, по Конституции запрещена. И ни у кого нет права ограничивать доступ художественного произведения или предъявления художественного произведения своему национальному зрителю. Потому что фильм по всему миру уже прошел и идет», — заключил он.

В пятницу организаторы фестиваля «Каро.Арт» в Москве сообщили, что показ фильма «Сказка» Александр Сокурова, запланированный на 15 октября, отменен.

Действия фильма происходят в загробном мире, где встречаются Сталин, Черчилль, Гитлер и Муссолини, и каждый из них говорит на своем языке: грузинском, английском, немецком и итальянском. Как объяснял Сокуров, исторические материалы для работы над фильмом (визуальные документы, в том числе из США и Европы) собирали несколько лет.

Ранее стало известно, что в России состоится премьера документального фильма про Сергея Безрукова.