Катерина Шпица пожаловалась на «мучительные отношения» после разрыва с первым мужем

Актриса Катерина Шпица в проекте Татьяны Навки «Команда» на KION призналась, что после развода с первым мужем Константином Адаевым начала тяжелый роман.

«Очень хотелось верить, что это то самое, но я жестоко обманула саму себя в этих ожиданиях. Сейчас у меня нет претензий к тому человеку, но когда-то были. Мне было очень трудно выходить из этих отношений, связь продолжалась почти три года, и для меня она была мучительной», — вспомнила Шпица.

Она уточнила, что они с Адаевым сильно любили друг друга, но в определенный момент чувства иссякли. По словам Шпицы, в некоторой степени их разрыву посодействовал будущий избранник актрисы, с которым и была мучительная связь. Актриса пошла к психоаналитику, чтобы выяснить, почему она выбирает таких мужчин, и почему у нее не получилось сохранить отношения с первым мужем, от которого она родила сына Германа.

24 февраля 2021 года Шпица вышла замуж за фотографа и фитнес-тренера Руслана Панова.

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