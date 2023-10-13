В Москве поставят спектакль по роману Нодара Думбадзе «Я, бабушка, Илико и Илларион»

В столичном театре «Градский Холл» покажут обновленный спектакль по роману Нодара Думбадзе «Я, бабушка, Илико и Илларион». Об этом сообщили в пресс-службе культурного учреждения.

Сюжет книги рассказывает о мальчике Зурико, который живет у бабушки в селе, а живущие по соседству старики — Илико и Илларион — помогают его воспитывать. Главный герой постепенно взрослеет, переживает различные приключения и познает жизнь. Юмористическое произведение во многом основано на жизни автора: в 1937 году его отца не стало, а маму и двух братьев сослали в ГУЛАГ. После чего Думбадзе пришлось переехать в деревню к родственникам.

Показы состоятся в «Градский Холл» 12 и 17 ноября, а также 22 и 23 декабря. Режиссером постановки выступил Георгий Иобадзе, который сам же играет ключевые роли в спектакле.

«Обращался даже к Татьяне Дорониной, но она сказала, что Думбадзе должен ставить грузин: «Найдете режиссера – приходите». Я так никого и не нашел, и решил взяться за этот проект сам. Так появился этот спектакль, который развивался, трансформировался и наконец появился на свет», — вспомнил Иобадзе.

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