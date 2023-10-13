Песню российской панк-группы «Порнофильмы» внесли в реестр запрещенных материалов

Генпрокуратура России внесла в список запрещенных материалов песню панк-группы «Порнофильмы» под названием «Это пройдет». Об этом пишет «Коммерсантъ».

Решение о блокировке трека было принято 10 октября. Кроме того, песня удалена из Яндекс.Музыки. Ее можно найти на платформе, однако при попытке воспроизведения включаются другие песни «Порнофильмов».

Песня «Это пройдет» и одноименный альбом панк-группы был написан в 2019 году: в этот период летом проходили митинги в знак протеста против недопуска оппозиционных кандидатов на выборы в Мосгордуму. Релиз трека состоялся в январе 2020 года.

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