Друг Николая Дроздова рассказал, как себя чувствует телеведущий

Друг семьи Николая Дроздова, певец Дмитрий Дунаев рассказал «Газете.Ru» о состоянии здоровья ученого. Он сообщил, что сейчас Дроздов находится дома с супругой и никаких серьезных проблем со здоровьем у него нет, а информацию о раковой опухоли журналисты «берут из воздуха».

«Никаких раковых заболеваний, ничего у него не обнаружили. Были моменты, когда плохое самочувствие. 85 лет человеку — естественно, что-то начинает болеть. Но никаких серьезных заболеваний нет. Мы с ним практически каждый день созваниваемся, он вместе со своей супругой Татьяной Петровной дома отдыхает. У него прекрасный голос, нормальный, чистый, веселый. Видимо, кто-то занимается каким-то непонятным самопиаром. Он практически не общается ни с кем, а они откуда — из воздуха эту информацию берут? Придумывают какую-то ерунду. Кто-то хочет стать популярным за счет этого. Бред какой-то», — сказал Дунаев.

В январе ученый и ведущий Николай Дроздов попал в больницу после неудачного падения и несколько дней провел в палате интенсивной терапии. В начале октября Telegram-канал Shot сообщал, что у Дроздова якобы обнаружен рак.

Художник Константин Мирошник заявлял «Газете.Ru», что информация об обнаружении опухоли у телеведущего — фейк.

Ранее телеведущий Дроздов назвал мерзавцами тех, кто распространяет о нем слухи.