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Налоговая заблокировала счета компании Волочковой

Shot: налоговая служба заблокировала счета фонда балерины Волочковой

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Volochkova_art/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Налоговая служба заблокировала счета компании российской балерины Анастасии Волочковой. Об этом сообщает Life со ссылкой на Shot.

Блокировка, уточняет канал, коснулась счетов, принадлежащих фонду содействия развитию русской культуры и искусства «Анастасия Волочкова». Действие налоговиков связано с тем, что 47-летняя артистка не успела в срок подать налоговую декларацию.

Организация существует уже 22 года, из них последние семь лет Волочкова является ее руководительницей. Основной деятельностью компании указано «предоставление финансовых услуг».

У Волочковой как физического лица проблем с налоговой нет.

Недавно адвокат Андрей Алешкин рассказал, что грозит Волочковой за осквернение своим фирменным шпагатом макета советского истребителя Ла-5, который применялся в годы Великой Отечественной войны. Известно, что правоохранительные органы начали проверку в отношении артистки.

Ранее стало известно, что в 1998 году Уилл Смит устроил разборки партнеру жены по фильму из-за поцелуя на экране.

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