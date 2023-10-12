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Харламов и Федункив подарили голоса героям «Кентервильского привидения»

В России выйдет мультфильм «Кентервильское привидение» с голосом Харламова

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Российские актеры Гарик Харламов и Марина Федункив озвучили для российского проката главных героев мультфильма «Кентервильское привидение». Об этом сообщает «Бюллетень кинопрокатчика».

Одного из персонажей мультфильма также озвучила видеоблогерша Милана Некрасова.

Режиссером и продюсером новой версии сказки Оскара Уайльда стал Роберт Чендлер, ранее написавший и спродюсировавший «Изумительного Мориса».

По сюжету, семья Отисов переезжает в старинный дом в английском поместье. Так они становятся соседями обитающего в особняке призрака мистера Саймона, который заставляет сбегать всех владельцев.

«Кентервильское привидение» выйдет в российский прокат 7 декабря. Прокатчик картины в РФ — компания TenLetters.

В сентябре стало известно, что актер Сергей Бурунов подарил свой голос одному из главных героев киносказки «По щучьему велению» — обладающему волшебными способностями и усыпляющему путников Коту Баюну.

Ранее актер Брэд Питт обвинил Анджелину Джоли в сговоре с российским олигархом.

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