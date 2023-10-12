Бари Алибасов рассказал о ходе разбирательств с «М.Видео» из-за проблем с «танчиками»

Заслуженный артист России, музыкант и продюсер Бари Алибасов не смог решить проблему с купленным в «М.Видео» игровым ноутбуком, который перестал тянуть игры. Об этом он сообщил интернет-изданию «Абзац».

«Мы пытались обращаться в суд, но этим офис занимался. Ничего полезного или убедительного не проявилось в этом процессе абсолютно. Мы об этом забыли», — сказал Алибасов.

Артист уточнил, что настроить ноутбук также не получилось.

«Мы так и «похоронили» этот ноутбук», — уточнил он.

В конце сентября Пресненский районный суд Москвы зарегистрировал иск Бари Алибасова к сети «М.Видео». Как пояснила «Газете.Ru» помощница продюсера Елена, Алибасову там был куплен игровой ноутбук за 200 тысяч рублей, который «не тянул даже танчики». По ее словам, технику несколько раз относили на ремонт, но ноутбук продолжал «тормозить».

После этого представитель «М.Видео» Андрей Петров рассказал «Газете.Ru», что сеть готова подарить Алибасову курсы компьютерной грамотности и настроить ему компьютер. В сети заверили, что с самим устройством все хорошо. Однако Алибасов отказался от предложения.

Ранее Бари Алибасов показал, как занимается спортом с внучкой-бодибилдершей.