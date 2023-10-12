Стала известна дата выхода сериала «Цикады» с сыном Игоря Верника

Сериал «Цикады» выйдет на Кинопоиске 26 октября. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе сервиса.

Эпизоды будут выходить еженедельно по одному. «Цикады» снял режиссер Евгений Стычкин, который известен по проектам «Нулевой пациент» и «Контакт». Сценаристка ленты — Екатерина Тирдатова («Крепость», «Склифосовский», «Воскресенье»).

Сериал расскажет о выпускниках школы, с которыми случается страшная трагедия на вечеринке. Из-за происшествия им, их родителям и следователю нужно восстановить картину случившегося. Чем дальше заходит допрос, тем больше раскрывается проблем и тайн.

В главных ролях — сын Игоря Верника — Григорий, Софья Аржаных, Илья Виногорский, Катя Воронина, Кирилл Буханцев, Ирина Паутова, Савелий Наумов, Сергей Городничий.

Исполнительница главной роли Софья Аржаных призналась, что ей было приятно играть с Григорием Верником. Она отметила, что познакомилась с ним год назад на другом проекте, где у них сложился «комфортный тандем».

В проекте также приняли участие Ольга Сутулова, Екатерина Варнава, Сергей Уманов, Ксения Рябинкина, Елизавета Боярская, Евгений Санников, Евгений Стычкин, Виктория Толстоганова и Артем Быстров.

Впервые сериал показали на фестивале онлайн-кинотеатров «Новый сезон» этой осенью.

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