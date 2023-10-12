Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Стала известна дата выхода сериала «Цикады» с сыном Игоря Верника

Сериал «Цикады» о подростках от Евгения Стычкина выйдет 26 октября

close
100%
Кинопоиск

Сериал «Цикады» выйдет на Кинопоиске 26 октября. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе сервиса.

Эпизоды будут выходить еженедельно по одному. «Цикады» снял режиссер Евгений Стычкин, который известен по проектам «Нулевой пациент» и «Контакт». Сценаристка ленты — Екатерина Тирдатова («Крепость», «Склифосовский», «Воскресенье»).

Сериал расскажет о выпускниках школы, с которыми случается страшная трагедия на вечеринке. Из-за происшествия им, их родителям и следователю нужно восстановить картину случившегося. Чем дальше заходит допрос, тем больше раскрывается проблем и тайн.

В главных ролях — сын Игоря Верника — Григорий, Софья Аржаных, Илья Виногорский, Катя Воронина, Кирилл Буханцев, Ирина Паутова, Савелий Наумов, Сергей Городничий.

Исполнительница главной роли Софья Аржаных призналась, что ей было приятно играть с Григорием Верником. Она отметила, что познакомилась с ним год назад на другом проекте, где у них сложился «комфортный тандем».

В проекте также приняли участие Ольга Сутулова, Екатерина Варнава, Сергей Уманов, Ксения Рябинкина, Елизавета Боярская, Евгений Санников, Евгений Стычкин, Виктория Толстоганова и Артем Быстров.

Впервые сериал показали на фестивале онлайн-кинотеатров «Новый сезон» этой осенью.

Ранее в России составили топ-30 хорроров века, на первом месте оказался фильм «Прочь».

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий