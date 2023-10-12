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Звезду «Дома-2» отправили под домашний арест по делу о разбое

Звезду «Дома-2» Александра Гобозова посадили под домашний арест из-за разбоя

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gobozov_sasha/Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией)

Адвокат бывшего участника проекта «Дом-2» Александра Гобозова Магамед Исмаилов заявил в беседе со «СтарХитом», что сейчас шоумен находится под домашним арестом.

Мужчину обвиняют по части 2 статьи 162 УК РФ («Разбой»). Защитник не стал раскрывать подробностей дела, отметив при этом, что Гобозов чувствует себя хорошо. Рядом с ним находится жена, которая его поддерживает.

«Человек не хотел совершать преступление. Остальными подробностями дела поделюсь позже, пока не могу, ведь есть такое понятие, как тайна следствия», — отметил Исмаилов.

В июне сообщалось, что экс-звезда «Дома-2» Александр Гобозов вновь станет отцом. Он показал снимок теста на беременность, на котором виднеются две полоски.

«У нас скоро будет маленькое чудо. Утром в кафе за завтраком мне жена сказала, что приготовила сюрприз», — сказал шоумен.

Александр Гобозов состоял в браке с другой участницей «Дома-2» Алианой Устиненко с 2013 по 2015 год, в браке у них родился сын Роберт. В апреле 2023 года шоумен женился на Светлане Князевой.

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