Звезда «Реальных пацанов» станет отцом во второй раз

Звезда «Реальных пацанов» Владимир Селиванов ждет ребенка от блогерши Александры Калмыковой. Об этом сообщает Super.ru.

Корреспондент издания встретил звезд на отдыхе и заметил у девушки округлившийся живот. В начале октября звезды улетели в Турцию. Пара вместе чуть больше года, они еще не успели узаконить свои отношения.

Однако в июле Селиванов признавался, что хочет пятерых детей от Александры.

При этом актер также воспитывает дочь Еву вместе со своей бывшей женой Викторией Маркиной. Селиванов признавался, что ушел от жены к Калмыковой до официального расторжения брака и не жалеет об этом поступке. По словам артиста, после рождения ребенка чувства к супруге начали угасать, а их «пути» постепенно расходились.

В феврале 2023 года Калмыковой также сообщила о разводе с супругом, от которого родила сына и дочь. Блогерша объяснила, что мужчина был против ее публичности и завидовал популярности. По словам Калмыковой, они продолжают общение, но только по вопросам воспитания детей.

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