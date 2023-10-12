Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Звезда «Реальных пацанов» станет отцом во второй раз

Звезда «Реальных пацанов» Селиванов и блогерша Калмыкова ждут ребенка

close
100%
alexa_kalmykova/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Звезда «Реальных пацанов» Владимир Селиванов ждет ребенка от блогерши Александры Калмыковой. Об этом сообщает Super.ru.

Корреспондент издания встретил звезд на отдыхе и заметил у девушки округлившийся живот. В начале октября звезды улетели в Турцию. Пара вместе чуть больше года, они еще не успели узаконить свои отношения.

Однако в июле Селиванов признавался, что хочет пятерых детей от Александры.

При этом актер также воспитывает дочь Еву вместе со своей бывшей женой Викторией Маркиной. Селиванов признавался, что ушел от жены к Калмыковой до официального расторжения брака и не жалеет об этом поступке. По словам артиста, после рождения ребенка чувства к супруге начали угасать, а их «пути» постепенно расходились.

В феврале 2023 года Калмыковой также сообщила о разводе с супругом, от которого родила сына и дочь. Блогерша объяснила, что мужчина был против ее публичности и завидовал популярности. По словам Калмыковой, они продолжают общение, но только по вопросам воспитания детей.

Ранее сын Олега Табакова вспомнил слова Андрея Миронова о своем отце.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий