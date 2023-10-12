Жена Славы Комиссаренко отписалась от комика и сняла кольцо

Жена комика Славы Комиссаренко Юлия Шашкова отписалась от экс-возлюбленного в соцсетях и сняла обручальное кольцо, заметило издание «СтарХит».

В октябре Шашкова улетела в США после секс-скандала, который произошел во время медового месяца пары. Девушка стала активно вести соцсети, и на последнем опубликованном ролике супруга Комиссаренко предстала без кольца.

Свадьба Шашковой и Комиссаренко состоялась в сентябре 2023 года. Тогда пользователи соцсетей узнали, что Шашкова раньше работала в вебкаме, и начали публиковать ее архивные интимные фото. Комик публично признался, что не знал о прошлом супруги. По словам юмориста, правда вскрылась во время медового месяца, но даже после этого модель пыталась отрицать свою принадлежность к секс-индустрии.

Шашкова объяснила, что вебкамом она занималась много лет назад — к тому же, всего несколько недель. По словам модели, до сегодняшних дней этот эпизод практически стерся из ее памяти. Жена комика призналась, что у нее не было должного полового образования и окружения, которое смогло бы предостеречь от подобного занятия. Супруга юмориста заявила, что простила себе эту ошибку и поставила «точку во всей этой истории».

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