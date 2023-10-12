Фигурантка дела о хищении имущества актриса Наталья Дрожжина экстренно обратилась к врачам

Актриса Наталья Дрожжина находится в больнице из-за ишемической болезни сердца. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Звезда обратилась к врачам после того, как почувствовала недомогание. Она жаловалась на одышку и быструю утомляемость. Помимо ИБС, у Дрожжиной оказалось повышенное артериальное давление и синдром сонной артерии, возникающий при внезапном ухудшении кровотока. Дрожжина проходит обследование к клинике, а после — ей назначат лечение.

26 мая 2023 года Дрожжина получила четыре года колонии условно по делу о хищении имущества семьи Алексея Баталова. Ее супругу, юристу Михаилу Цивину, дали пять лет в колонии общего режима.

Разбирательства с недвижимостью советского актера Алексея Баталова начались еще в октябре 2019 года. Дрожжина и Цивин были задержаны. Актриса утверждала, что доверенность на управление имуществом на нее хотели оформить и сам Баталов, и его супруга Гитана Леонтенко. Леонтенко уверена, что была введена мошенниками в заблуждение при подписании документов. Вину обвиняемые не признавали.

Обвинение требовало приговорить Дрожжину к шести годам тюрьмы и штрафу в размере 200 тысяч рублей. Михаила Цивина прокурор требовал приговорить к семи годам лишения свободы со штрафом 400 тысяч рублей.

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