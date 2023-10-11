Прибившего мошонку к брусчатке художника приговорили к шести месяцам тюрьмы во Франции

Художник Петр Павленский получил полгода тюрьмы за распространение эротического контента с участием экс-кандидата в мэры Парижа Бенжамена Гриво. Об этом пишет Telegram-канал РИА Новости.

По данным СМИ, артист был приговорен за распространение секс-видео с политиком. Из-за этого скандала кандидату в мэры Парижа пришлось сняться с выборов.

В августе 2020 года стало известно, что адвокат Павленского Яссин Бузру, подал ходатайство с требованием аннулировать выдвинутые обвинения из-за нарушения прав на защиту.

В марте 2020 года Петру Павленскому были предъявлены обвинения по делу о драке 31 января 2019 года. Его подозревали в том, что он применил холодное оружие в драке в канун Нового года. Сам художник отверг все обвинения.

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