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Названа причина госпитализации Димы Билана

Mash: причиной госпитализации певца Димы Билана стал бронхит

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Евгения Новоженина/РИА «Новости»

Певец Дима Билан был экстренно госпитализирован в Москве из-за бронхита. Причину госпитализации артиста назвал Telegram-канал Mash.

По его данным, у исполнителя острый бронхит. Перелеты ему противопоказаны.

«Концерты Димы Билана в Тюмени, Перми, Екатеринбурге и Челябинске переносятся. Артист заболел и находится в больнице. Новые даты уточняются. Приобретенные ранее билеты будут действительны на новую дату», — написали представители артиста 11 октября в его группе в социальной сети «ВКонтакте».

До этого стендап-комикесса Ирина Мягкова перенесла выступление в Израиле. Мероприятия должны были состояться 13-14 октября в Тель-Авиве и Хайфе. Новые даты пока точно неизвестны, однако предварительно концерты Мягковой пройдут 12 и 13 января.

Ранее Лера Кудрявцева рассказала, за что «чуть не прибила» Сергея Лазарева.

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