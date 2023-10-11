Названа причина госпитализации Димы Билана

Певец Дима Билан был экстренно госпитализирован в Москве из-за бронхита. Причину госпитализации артиста назвал Telegram-канал Mash.

По его данным, у исполнителя острый бронхит. Перелеты ему противопоказаны.

«Концерты Димы Билана в Тюмени, Перми, Екатеринбурге и Челябинске переносятся. Артист заболел и находится в больнице. Новые даты уточняются. Приобретенные ранее билеты будут действительны на новую дату», — написали представители артиста 11 октября в его группе в социальной сети «ВКонтакте».

До этого стендап-комикесса Ирина Мягкова перенесла выступление в Израиле. Мероприятия должны были состояться 13-14 октября в Тель-Авиве и Хайфе. Новые даты пока точно неизвестны, однако предварительно концерты Мягковой пройдут 12 и 13 января.

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