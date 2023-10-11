Звезда «Счастливы вместе» показала нового пса Барона со щенком

Российская актриса Наталья Бочкарева показала нового пса Барона на видео со съемок продолжения сериала «Счастливы вместе». Кадры со съемок сиквела проекта она опубликовала в своем Telegram-канале.

Собаки, сыгравшей домашнего любимца семьи Букиных, уже нет, и ее заменили новым псом. В видеоролике, который показала Бочкарева, взрослую собаку сопровождает щенок той же породы.

Барон — пес породы бернский зенненхунд, проживающий в семье Букиных и размышляющий вслух о своих хозяевах и не только. В сериале его роль исполняли собаки по кличке Хиллари Прим и Чайза Сент-Медиум, озвучивали — Георгий Дронов и Александр Коврижных.

5 июля стало известно, что выйдет продолжение ситкома «Счастливы вместе» — «Букины». К своим ролям вернутся Виктор Логинов, Наталья Бочкарева, Дарья Сагалова и Александр Якин. Производством проекта занимается кинокомпания братьев Андреасян.

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